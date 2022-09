Pion majeur des Bleues, Marine Johannes forfait pour la France

Après le forfait de Sandrine Gruda, sa principale joueuse intérieure, l'équipe de France doit composer avec une autre tuile en vue de la Coupe du monde de basket féminin, qui débute jeudi à Sydney.

Marine Johannes s'est blessée à la cuisse lors d'un match d'entraînement contre les États-Unis lundi et doit renoncer, a communiqué mardi la fédération française de basket. L'ailière de Lyon, équipière de Julie Allemand dans le championnat de France, et de New York Liberty en WNBA est l'un des pions majeurs des Bleues qui devaient déjà composer aussi sans Endy Miyem et Valériane Vukosavljevic, deux autres joueuses cadres ainsi qu'Olivia Epoupa, absente également. Le nouveau sélectionneur de la France, Jean-Aimé Toupane a rappelé Migna Touré dans son effectif. La France, vice-championne olympique, est dans le groupe B avec l'Australie, le Japon, la Serbie, championne d'Europe, le Canada et le Mali. La Belgique est dans le groupe A avec les États-Unis, la Chine, Porto Rico, la Bosnie-Herzégovine et la Corée du Sud. (Belga)