Plus de 120.000 vaccinations enregistrées en une semaine en Wallonie

Plus de 120.000 vaccinations contre le covid ont été enregistrées la semaine dernière en Wallonie où la campagne pour la 4e dose de vaccin a été relancée le 12 septembre, s'est félicitée la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, mardi, en commission du parlement wallon.

"Plus de 120.000 personnes ont effectivement été vaccinées lors de la première semaine de la nouvelle campagne de vaccination. Et vendredi passé, nous avions plus de 213.000 personnes qui avaient été vaccinées ou qui avaient pris rendez-vous pour recevoir une nouvelle dose de vaccin. Plus de 1.200 personnes - des 18-50 ans qui veulent se faire vacciner le plus rapidement possible - sont en outre inscrites sur Qvax", a détaillé la ministre aux parlementaires qui l'interrogeaient sur le sujet. "L'adhésion de la population à la campagne de vaccination d'automne semble, au regard des premiers chiffres reçus, recevoir une réponse très positive de la part de la population. Les centres de vaccination présentent de très bons chiffres de taux de remplissage, de même que les pharmacies et les médecins généralistes partenaires qui signalent également une activité soutenue", a ajouté Christie Morreale. Pour faire face à cette campagne de vaccination automnale, la Wallonie a rouvert 22 centres de vaccination opérés par les cercles de médecine générale. Quelque 200 pharmacies y participent également, un nombre qui continue à augmenter même si "les contraintes logistiques liées au prestataire fédéral de livraison des vaccins nous ralentissent dans cette phase d'extension du réseau de pharmacies", a expliqué la ministre. Cette dernière a enfin indiqué que le vaccin Novavax n'est plus disponible à la suite du dépassement de sa date de péremption. Proposé notamment aux citoyens réticents à la technologie de l'ARN messager, ce vaccin "a eu peu de succès et on ne compte pas en redemander", a conclu Christie Morreale. (Belga)