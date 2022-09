Retraite de Roger Federer - Roger Federer "pense" qu'il jouera vendredi en double à la Laver Cup

Le Suisse Roger Federer ne disputera pas de simple lors de la Laver Cup, la dernière compétition de sa carrière, le week-end prochain. La légende du tennis, 41 ans, l'a déclaré mardi lors d'une interview à l'agence de presse suisse ATS. "Avec le format de la Laver Cup, je pense que je jouerai le double vendredi soir", a expliqué Federer.

Le Suisse a donc demandé au capitaine de l'équipe, Björn Borg, si cela lui convenait. "Il m'a dit que c'était déjà un rêve de me revoir sur un court de tennis. Je vais essayer. En fait, j'ai été agréablement surpris pas mon niveau", a déclaré Federer, qui s'est entraîné lundi et mardi avec le Grec Stefanos Tsitsipas. Le Suisse aux 103 titres, dont 20 en Grand Chelem, n'a plus joué de match depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon en 2021. La Laver Cup, dont la cinquième édition se déroulera du 23 au 25 septembre à Londres, opposera une équipe Europe à une équipe Monde. Chacun des trois jours du tournoi comprendra trois simples et un double. Outre Federer et Tsitsipas, le détenteur du record de victoires en Grand Chelem Rafael Nadal (Espagne), Novak Djokovic (Serbie), Casper Ruud (Norvège) et Andy Murray (Grande-Bretagne) représenteront l'Europe. L'équipe Monde se composera de Felix Auger-Aliassime (Canada), Diego Schwartzman (Argentine), Taylor Fritz (Etats-Unis), Alex de Minaur (Australie), Frances Tiafoe (Etats-Unis) et Jack Sock (Etats-Unis). (Belga)