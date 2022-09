"Un hiver de grogne mondiale à l'horizon", met en garde le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde mardi devant des dirigeants du monde entier contre le risque d'"un hiver de grogne mondiale" en raison des multiples crises qui frappent l'humanité, de la guerre en Ukraine aux impacts du réchauffement climatique.

"La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle", et malgré tout "nous sommes bloqués par un dysfonctionnement mondial colossal", a déclaré Antonio Guterres à l'ouverture de la semaine de haut niveau annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. "Ces crises menacent l'avenir même de l'humanité et le destin de la planète", a-t-il estimé. "Ne nous berçons pas d'illusions. Nous sommes dans une mer agitée. Un hiver de grogne mondiale se profile à l'horizon". Malgré ces dangers, la communauté internationale est "paralysée", a regretté le secrétaire général, décrivant "une menace de divisions dangereuses entre l'Ouest et le Sud". "Les divisions géopolitiques sapent le travail du Conseil de sécurité, sapent le droit international, sapent la confiance et la foi des populations dans les institutions démocratiques", a-t-il expliqué. "Nous ne pouvons pas continuer comme ça". (Belga)