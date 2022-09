Budget flamand - La concertation bat son plein avant la Déclaration de septembre

Le ministre-président flamand, Jan Jambon, a tenu ces derniers jours des entretiens bilatéraux sur le budget 2023 avec ses vices-ministres-présidents. Jeudi, les propositions des composantes de la majorité flamande (N-VA, CD&V, Open Vld) feront l'objet des derniers calculs avant une réunion vendredi de l'ensemble de l'exécutif et un accord vraisemblablement dans la nuit. Lundi, le parlement flamand entendra la traditionnelle Déclaration de septembre du ministre-président.La question centrale est celle du soutien aux ménages face à la flambée des prix de l'énergie. Le CD&V souhaite que des mesures soient prises via le "groeipakket" (soit les allocations familiales). Il a obtenu gain de cause, a-t-on appris. Les trois partis se sont également entendus pour élargir le "job bonus" afin de venir en aide aux personnes qui ne peuvent bénéficier du tarif social. Une proposition de l'Open Vld selon laquelle les Flamands auraient pu voyager de manière illimitée en tram ou en bus durant les mois d'hiver pour un euro par jour a été à peu près écartée, a-t-on indiqué à bonne source. L'exécutif cherche des solutions plus "réalistes". Les mesures coûteraient quelques centaines de millions d'euros. (Belga)