La Belgique débute par une victoire aux dépens de l'Albanie

La Belgique a entamé mercredi à Hasselt ses qualifications pour l'Euro 2023 de football réservé aux moins de 19 ans. Les joueurs de Thierry Siquet ont battu à cette occasion leurs homologues d'Albanie 3-1 en match comptant pour le groupe 7.

Après une première période où les Belges n'ont pu concrétiser leur domination (0-0), le score a été rapidement ouvert au début de la seconde mi-temps grâce au duo d'Anderlechtois Noah Sadiki qui était à la conclusion d'un assist de Mario Stroeykens (1-0, 47e). Les Diablotins n'allaient pas longtemps conserver cet avantage. Quatre minutes plus tard, Dario Daka remettait les équipes à égalité (1-1). Le coaching de Siquet s'avéra ensuite payant. Monté au jeu deux minutes plus tôt Norman Bassette (Caen) offrait le ballon du 2-1 à Stroeykens (64e). Les Belges ont ensuite tenté de conforter leur avance et y sont parvenus dans les derniers instants du temps additionnel via Romeo Vermant (Club de Bruges) à la conclusion d'un nouvel assist de Bassette (3-1, 90e+6). En raison de la suspension de la Russie, ce groupe de la première phase de qualification ne comprend que trois équipes, l'Espagne étant la troisième. Les Espagnols rencontreront l'Albanie le samedi 24 septembre (16h00) avant de conclure face aux Diablotins le mardi 27 septembre (16h00) à Genk. Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour le tour Elite (28 équipes) qui se jouera du 20 au 28 mars 2023. La phase finale réunira du 3 au 16 juillet 2023 sept équipes en plus de Malte, le pays organisateur. Lors de la précédente édition, remportée le 1er juillet dernier par l'Angleterre, la Belgique avait été éliminée lors du tour Elites après avoir battu la Finlande (3-1), partagé l'enjeu avec l'Allemagne (2-2) et perdu face à l'Italie (2-0). La Belgique a remporté l'épreuve en 1977. (Belga)