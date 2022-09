Le duo Van Zandweghe/Colpaert en demi-finales du deux de couple poids légers d'aviron

Niels Van Zandweghe (Bruges TR) et Marlon Colpaert (KRNS Ostende) ont assuré leur place en demi-finales des championnats du monde d'aviron dans l'épreuve du deux de couple poids légers, mercredi midi à Racice, en République tchèque. Ils ont pris la 2e place de la 4e série en quarts de finale. Les trois premiers bateaux des quatre courses rejoignaient les demi-finales programmées jeudi en fin de matinée.

Deuxième aux 500m derrière la Suisse, le duo belge est resté toute la course en bagarre avec les Mexicains et les Néo-Zélandais pour la qualification en demies. Un moment troisième aux 1.500 m, Van Zandweghe et Colpaert ont ensuite accéléré l'allure pour terminer en 2e position derrière les Suisses Jan Schaeuble et Raphael Ahumada Ireland, vainqueurs en 6:25.53. La Belgique (6:27.42) et la Nouvelle-Zélande (6:28.28) sont les deux autres nations à intégrer le top 12 mondial. Les Belges, qui pour se hisser en quarts avaient terminé 4e de leur série éliminatoire dimanche, ont signé le 11e chrono des 12 demi-finalistes de jeudi (11h25). Mardi, le quatre de couple de Ruben Claeys, Tim Brys, Gaston Mercier et Ward Lemmelijn a échoué dans sa tentative de rejoindre les demi-finales en terminant 4e de sa série de repêchages. Seuls les 3 premiers accédaient aux demies. Le quatuor disputera samedi la finale C (places 13 à 17) (Belga)