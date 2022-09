Les Yellow Tigers à l'assaut du Mondial de volley féminin dès samedi contre Porto Rico

Les Yellow Tigers entament samedi leur championnat du monde de volley féminin par une joute contre Porto Rico à Arhnem. Cette 19e édition du Mondial, pour la première fois organisé dans deux pays, - Pays-Bas et Pologne -, s'étend jusqu'au 15 octobre et voit la Belgique figurer dans un groupe A avec aussi le Kenya, qu'elle rencontrera dimanche (13h00), l'Italie (mardi 18h00), les Pays-Bas (le 30 septembre 20h00) et le Cameroun (le 2 octobre 13h00).

Des vingt-quatre pays répartis en quatre groupes de six (à Arnhem, Gdansk et Lodz), les quatre premiers de chacun d'eux rejoignent la deuxième phase du 4 au 9 octobre dans un nouveau groupe de huit à Rotterdam et Lodz. La Belgique croiserait avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque). Les quatre premiers de cette nouvelle poule vont en phase finale à élimination directe à Apeldoorn et Gliwice avec quarts de finale le 11 octobre, demi-finales les 12 et 13 octobre et finales le 15 octobre. Les filles de Gert Vande Broek ont manqué de peu la remontée en Ligue des Nations après une défaite en finale de la Challenger Cup contre la Croatie fin juillet. Leur objectif à moyen terme concerne aussi une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 alors que la Belgique organise l'Euro 2023 (avec l'Italie, l'Estonie et l'Allemagne). Les Yellow Tigers, éliminées en 8es de finale du dernier Euro par l'Italie, futur lauréate, ont terminé 11e du Mondial 2014 mais n'avaient pas pris part à l'édition 2018. L'Italie (2014) et le Brésil (2018) sont les deux derniers champions du monde. Les Italiennes pourraient en cas de succès permettre à une nation de décrocher simultanément le titre chez les messieurs et chez les dames après le sacre des Italiens plus tôt cette année. (Belga)