Ukraine: la situation à Zaporijjia "se dégrade encore", selon le patron de l'AIEA

La situation à la centrale ukrainienne de Zaporijjia "se dégrade encore", a averti mercredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, alors que les Ukrainiens ont accusé la Russie de l'avoir à nouveau bombardée.

"La situation se dégrade encore et on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre que quelque chose de catastrophique se produise", a déclaré M. Grossi après une réunion sur la situation à la représentation française auprès de l'ONU, ouverte par le président Emmanuel Macron. Le directeur de l'AIEA a indiqué en avoir discuté avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qu'il a rencontré mercredi matin en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. "Tant qu'il y aura des bombardements qui continuent, les risques sont énormes", a-t-il ajouté. Les autorités ukrainiennes ont accusé mercredi la Russie d'avoir à nouveau bombardé le site de la plus grande centrale d'Europe, tout en assurant que le taux de radiation dans cette installation ne dépassait pas la norme. "Même dans les pires conditions, la diplomatie ne devrait jamais s'arrêter (...) C'est notre responsabilité de le faire avec des propositions pragmatiques et réalistes, et c'est ce que nous essayons de faire", a commenté Rafael Grossi. A ses côtés, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a précisé que l'objectif était "une démilitarisation de la centrale dans le cadre de la souveraineté de l'Ukraine". En faisant état de nouveaux bombardements, l'opérateur public des centrales nucléaires ukrainiennes, Energoatom, a appelé mercredi l'AEIA à des "actes plus résolus" contre Moscou. La centrale de Zaporijjia, occupée par les troupes russes depuis les premières semaines de leur invasion de l'Ukraine lancée le 24 février, a été visée à de nombreuses reprises par des bombardements ces derniers mois. Kiev et Moscou s'en rejettent la responsabilité et s'accusent mutuellement de chantage nucléaire. (Belga)