USA: la Fed relève ses taux de 0,75 point et s'attend à une croissance quasi nulle en 2022

La banque centrale américaine (Fed), a annoncé mercredi une hausse de trois quarts de point de ses taux, et "anticipe que des hausses supplémentaires seront nécessaires", face à une inflation toujours élevée et difficile à maîtriser.Il s'agit de la troisième hausse consécutive de ce niveau, les taux se situant désormais dans une fourchette comprise entre 3% et 3,25%, alors que l'inflation est attendue désormais à 5,4% cette année contre 5,2% jusqu'ici attendue. La Fed anticipe désormais une croissance quasi nulle pour 2022 (+0,2%) contre 1,7% prévu en juin. (Belga)