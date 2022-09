Challenge Tour - Christopher Mivis 46e après la première journée du Swiss Challenge

Christopher Mivis pointe à la 46e place ex-aequo à l'issue de la première manche du Swiss Challenge de golf (Challenge Tour/250.000 euros). Le Limbourgeois de 33 ans a rendu une carte de 72 coups, au niveau du par, jeudi au golf SaintApollinaire de Michelbach-le-Haut, en France à la frontière suisse.

Au classement, Mivis compte six coups de plus que le Sud-Africain Bryce Easton et que le Français Ko Jeon-weon, qui se partagent la tête. Kristof Ulenaers a raté son départ. Le Limbourgeois de 24 ans n'a pu faire mieux qu'un premier tour en 77 coups et se classe 119e. Classement après le 1er tour: 1. Bryce Easton (AfS) 66 -6 . Ko Jeon-weon (Fra) 66 3. Bradley Neil (Eco) 67 . Edouard Rousaud (Esp) 67 5. Daniel Hillier (N-Z) 68, Daniel Brown (Ang) 68, Martin Simonsen (Dan) 68, John Murphy (Irl) 68, Mikael Lundberg (Suè) 68; ... 46. Christopher Mivis (Bel) 72; 119. Kristof Ulenaers (Bel) 77 (Belga)