Coupe du monde de basket féminin - Les Belgian Cats battues par les Etats-Unis, championnes du monde en titre, en ouverture

Les Belgian Cats se sont inclinées face aux Etats-Unis 87-72 (mi-temps: 48-39) pour leur entrée en Coupe du monde de basket féminin jeudi à Sydney, en Australie.

La Belgique a montré quelques belles séquences, surtout en première période, face aux championnes du monde et championnes olympiques en titre, mais les joueuses de Valéry Demory ont dû laisser filer les Américaines, grandissimes favorites encore, en seconde période. Julie Allemand a terminé avec dix points (4 assists). Emma Meesseman a été limitée à 4 points, 4 assists et 4 rebonds. Côté américain, Breanna Stewart, la meilleure joueuse du monde, MVP du dernier Mondial et des JO de Tokyo, a fini avec 22 unités au compteur pour 14 à Alyssa Thomas. Côté belge encore, Julie Vanloo a rajouté 13 points (4 assists) et Kyara Linskens 9 pour 10 rebonds. L'autre rencontre déjà jouée dans le groupe A a vu Porto Rico surprendre la Bosnie-Herzégovine, révélation du dernier Euro avec sa Bahaméenne naturalisée Jonquel Jones: 58 à 82 avec Arella Guirantes auteur de 26 points, 9 rebonds, 8 assists. Dans sa poule, la Belgique affrontera encore la Corée du Sud (vendredi 5h00), Porto-Rico (samedi 12h30), la Bosnie-Herzégovine (lundi 3h30) et la Chine (mardi 5h30). Les quatre premiers se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)