Cuba: l'ambassade américaine va reprendre normalement la délivrance de visas

L'ambassade des Etats-Unis à Cuba a annoncé mercredi la "reprise totale" de la délivrance de visas à partir de 2023, après presque cinq ans d'interruption.Cette annonce intervient alors que l'île connaît un exode migratoire sans précédent et qu'elle traverse sa pire crise économique en trente ans sous les effets conjugués des conséquences de la pandémie et du renforcement des sanctions des Etats-Unis. "Début 2023, l'ambassade des Etats-Unis à La Havane va relancer en totalité la délivrance des visas pour les émigrants, une première depuis 2017", a annoncé la représentation diplomatique dans un communiqué Fermé depuis 2017 en raison de supposées "attaques acoustiques" ayant provoqué des problèmes de santé chez des diplomates, le consulat américain avait repris la délivrance de visas en mai, mais de manière limitée. Depuis la fermeture du consulat, l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis était devenue pour les Cubains une course d'obstacles, avec l'obligation de passer par un pays tiers, à ses frais, pour faire sa demande. Pour l'ambassade américaine, la reprise totale de la délivrance des visas et la relance en août d'un programme de regroupement familial, "constituent un effort important pour respecter" l'engagement des Etats-Unis d'accorder "un minimum de 20.000" visas annuels à des Cubains, en vertu d'accords migratoires bilatéraux signés dans les années 1990. En mai, La Havane et Washington ont repris leurs discussions annuelles sur la question migratoire, après une suspension de quatre ans sous le mandat de Donald Trump (2017-2021). Des délégations des deux pays se sont rencontrées début septembre pour "accroître la coopération bilatérale" dans la lutte contre l'émigration illégale, selon le ministère de l'Intérieur cubain. (Belga)