Des archéologues fouillent une digue romaine à Raversijde, probablement âgée de 2.000 ans

Les archéologues de la VUB ont commencé mercredi les fouilles d'une ancienne digue à Raversijde (Ostende). Les fouilles font partie du projet Testerep qui étudie l'évolution du paysage côtier de Westende à Ostende au cours des cinq mille dernières années.

"Des fouilles ont déjà eu lieu à cet endroit, mais à cette époque, on ne disposait pas encore des techniques de datation modernes que nous avons maintenant. Des éclats de poterie romaine indiquent que la digue était certainement déjà là à cette époque, il y a environ 2.000 ans. C'est unique", a indiqué mercredi l'archéologue de la VUB, Soetkin Vervust. Le village de pêcheurs disparu de Walraversijde est l'un des sites archéologiques majeurs de Flandre. Les recherches de la VUB se concentrent actuellement sur les anciennes digues de ce qui était autrefois appelé la péninsule Testerep. "Certaines parties de ces structures ont été préservées", a précisé Mme Vervust, qui dirige les fouilles avec son collègue Pieterjan Deckers. "Ces derniers jours, nous avons réalisé une coupe transversale à travers une ancienne digue de 600 mètres de long à Westende, l'une des rares anciennes structures de digues de nos polders encore bien conservées." Elle est mentionnée dans les sources historiques du 15e siècle sous le nom de Boonlanddijk et servait probablement à protéger les champs contre les vents de sable. Le projet Testerep est un projet multidisciplinaire d'envergure auquel participent des chercheurs de la VUB, du Flanders Marine Institute (VLIZ), de la KU Leuven et de la Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Il s'inscrit dans une gestion durable de la Côte et le défi du changement climatique. (Belga)