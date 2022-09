DP World Tour - Thomas Pieters 9e après le premier tour à l'Open de France

Un premier tour sans faute en 67 coups, quatre sous le par, Thomas Pieters s'est hissé à la neuvième place de l'Open de France de golf, l'épreuve du DP World Tour doté de 3 millions d'euros, jeudi à Guyancourt, près de Paris.

Pieters, 34e mondial, a réussi des birdies sur les trous 1, 6, 15 et 16. Au classement, l'Anversois de 30 ans compte cinq coups de plus que le Danois Rasmus Höjgaard, qui s'est emparé seul de la tête grâce à un tour où il a enregistré dix birdies et un bogey sur sa carte. Le Suédois Alexander Björk est deuxième à deux coups. Le champion en titre Nicolas Colsaerts, vainqueur en 2019 avant la pandémie de coronavirus, a dû se contenter d'un tour en 73 coups. Il partage la 96e place. Le triple vainqueur sur le Tour européen, âgé de 39 ans, semblait se diriger vers un tour dans le par, mais sur les trous 15 et 16, la balle a disparu dans l'eau, ce qui lui a coûté deux coups supplémentaires. (Belga)