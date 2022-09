Kimberley Zimmermann qualifiée pour les demi-finales du double

Première tête de série, un statut qu'elle partage avec sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 52 en double), Kimberley Zimmermann (WTA 54 en double) s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du double à l'Open de Budapest de tennis. La paire blego-hongroise s'est imposée au 2e tour de ce tournoi WTA 125 sur terre battue doté de 115.000 dollars face au duo composé de la Brésilienne Ingrid Gamarra Martins (WTA 159) et de l'Indienne Prarthana Thombare (WTA 179) : 0-6, 6-4 et 10/7 au super tiebreak. Le match a duré au total 1 heure et 23 minutes.

La rencontre avait été interrompue mercredi soir par l'obscurité alors que les favorites théoriques de l'épreuve étaient menées 0-6 et 3-3. En demi-finales, Bondar/Zimmermann seront opposées aux Russes Angelina Gabueva (WTA 98) et Anastasia Zakharova (WTA 97), classées 3e tête de série. Kimberley Zimmermann, 26 ans, est la seule Belge présente dans la capitale hongroise. (Belga)