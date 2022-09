Météo - Encore un peu de répit avant le retour de la pluie à partir de vendredi

Après dissipation de la grisaille matinale localisée, le temps sera ensoleillé, jeudi, avec quelques petits cumulus et des voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 14°C en Hautes Fagnes et 18 à 20°C en plaine, sous un vent faible de sud à sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le ciel sera voilé par des nuages élevés de plus en plus nombreux. En seconde partie de nuit, des nuages de moyenne altitude gagneront l'ouest du territoire. Le vent sera faible de sud à sud-est. Les minima oscilleront entre 4 et 10°C sur la plupart des régions. Dans les vallées ardennaises, les valeurs seront plutôt comprises entre 2 et 4°C Vendredi, une perturbation gagnera progressivement nos régions depuis l'ouest. Le ciel sera nuageux, avec surtout des nuages moyens et élevés. Dans l'est, il y aura d'abord quelques éclaircies matinales. Les premières pluies pourront déjà toucher l'ouest du pays l'après-midi. Les maxima se situeront entre 14 ou 15°C en haute Ardenne et 19 à 20°C en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec de la pluie ou des averses, sur le nord-ouest du pays mais éventuellement aussi ailleurs. Les maxima varieront de 14 à 19°C. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud-ouest. En bord de mer, il deviendra modéré puis même assez fort et s'orientera au nord nord-est. Dimanche, les champs nuageux seront d'abord encore nombreux et porteurs de quelques averses. Ensuite, le temps deviendrait plus sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 12 et 17°C, sous un vent faible à modéré de secteur nord. Lundi, les dernières éclaircies céderont rapidement la place à un ciel chargé avec l'arrivée d'une nouvelle zone de précipitations depuis la mer du Nord. (Belga)