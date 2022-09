Coronavirus - Légère hausse des admissions mais baisse du nombre de décès

Le nombre de personnes admises à l'hôpital pour cause de Covid-19 a légèrement augmenté entre le 16 et le 22 septembre, à près de 58 hospitalisations quotidiennes en moyenne (+4% par rapport aux sept jours précédents), selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin.Au total, 731 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées (+3%), dont 51 patients traités en soins intensifs (-9%). En revanche, entre le 13 et le 19 septembre, 3,7 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus, un nombre en forte diminution (-42%) sur une semaine. Depuis le début de l'épidémie de covid en Belgique début 2020, 32.647 personnes sont décédées. Toujours entre le 13 et le 19 septembre, 1.947 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 17% par rapport à la semaine précédente. L'écrasante majorité des cas (91,5%) de Covid-19 dans notre pays reste due au sous-variant Omicron BA.5 mais la proportion de cas qui lui est due diminue légèrement (-2%). Le taux de reproduction du virus est quant à lui repassé au-dessus de 1,à 1,05. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 218 sur 14 jours (Belga)