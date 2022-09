Elise Mertens qualifiée pour les demi-finales du Pan Pacific Open le tournoi WTA Tokyo

Éliminée au 2e tour du simple, Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales du Pan Pacific Open le tournoi WTA 500 de Tokyo, joué sur dur et doté de 757.900 dollars, vendredi au Japon. La Limbourgeoise de 26 ans, 3e mondiale en double, associée à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 3), s'est imposée aux dépens de la Mexicaine Fernanda Contreras Gomez (WTA 131) et de la Grecque Despina Papamichail (WTA 177). La rencontre n'a duré que 59 minutes et s'est terminée sur le score de 6-0 et 6-3.

Mertens et Kudermetova, classées première tête de série, joueront leur billet pour la finale dans la capitale nippone face à la paire 4e tête de série formée par l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 11) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 19). Mertens et Kudermetova comptent deux titre acquis ensemble avec Istanbul (2021) et Dubaï (2022). Elles ont aussi perdu trois finales cette saison : Doha, Miami et Rosmalen. Mertens, qui a remporté 16 titres WTA en double, a aussi gagné cette année à Birmingham et été finaliste à Wimbledon en compagnie de la Chinoise Zhang Shuai. (Belga)