Eliud Kipchoge revient pour s'illustrer sur le parcours le plus rapide au monde

Le double champion olympique de marathon Eliud Kipchoge aborde confiant le marathon de Berlin dimanche. Il espère s'y imposer pour la quatrième fois, après 2015, 2017 et 2018, et battre son record du monde établi sur ce même parcours il y a quatre ans, en 2h01:39. Les prévisions météorologiques sont prometteuses et le parcours plat de la capitale allemande est rapide, très rapide. Huit records du monde y ont été établis, dont les sept derniers.

"Je m'attends à une très bonne course dimanche", a déclaré vendredi le Kényan, âgé de 37 ans, qui n'a pas participé aux championnats du monde cet été à Eugene aux États-Unis. Il a cependant démontré sa forme en remportant le 6 mars le marathon de Tokyo en 2h02:40. Kipchoge a remporté 14 de ses 16 marathons officiels courus depuis 2013. Il ne s'est incliné qu'à Berlin en 2013 (2e) et à Londres en 2020 (8e). Il est le seul à être descendu sous la barrière des 2 heures en courant en 1h59:40 dans des conditions de laboratoire en 2019, à Vienne, ce qui n'a pas permis la ratification. Ses 2h00:25 sur le circuit automobile de Monza en 2017 n'ont pas non plus été reconnus. Son plus grand rival dimanche pourrait être l'Éthiopien Guye Adola, qui a terminé deuxième derrière Kipchoge en 2017 dans le temps de 2h03:46 et a remporté la course de l'année dernière en 2h05:45. Parmi les 45.000 participants figurera pour la première fois sur les 42,195 kilomètres mythiques un ancien grand joueur de football, Ballon d'Or en 2007, le Brésilien Kaka. L'ancien joueur de l'AC Milan et du Real Madrid, âgé de 40 ans, espère terminer sous les 3h40. (Belga)