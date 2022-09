Jean-Paul Boëtius d'Hertha BSC opéré avec succès d'une tumeur

Le Néerlandais Jean-Paul Boëtius, qui s'est vu diagnostiquer une tumeur au niveau d'un testicule, a été opéré avec succès. "L'opération est derrière nous et s'est bien passée", a écrit l'ancien joueur de Genk sur Instagram en accompagnant une photo sur laquelle on le voit dans un lit d'hôpital.

Passé du FSV Mayence au Hertha Berlin l'été dernier. Boëtius, 28 ans, a joué six matchs en Bundesliga dont deux en tant que titulaire. Cependant, le milieu offensif, qui compte une sélection en équipe des Pays-Bas, est laissé sur le côté pour le moment. "Merci à tous pour ces mots réconfortants et stimulants", a déclaré Boëtius, qui a reçu des messages de soutien de nombreux footballeurs et clubs connus. "Je me sens chanceux et privilégié à cause de cela. Un grand merci au Hertha BSC et au personnel médical pour leur aide." Boëtius est déjà le deuxième joueur du Hertha Berlin, le club du Diable Rouge Dodi Lukebakio, à se voir diagnostiquer en quelques mois un cancer des testicules après Marco Richter cet été. L'ailier droit a pu toutefois faire sa réapparition à la fin du mois d'août. Il y a plus de deux mois, on a également diagnostiqué une tumeur à un testicule chez Sébastien Haller, peu après son transfert de l'Ajax au Borussia Dortmund. Comme la tumeur s'est avérée maligne, l'international ivoirien a donc dû commencer un traitement de chimiothérapie et ne pourra pas jouer au football pendant les prochains mois. (Belga)