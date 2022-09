Kaoru Mitoma marque lors de la victoire du Japon contre les États-Unis

Kaoru Mitoma, passé à l'Union Saint-Gilloise la saison dernière, ainsi que Daichi Kamada, qui a fait les beaux jours de Saint-Trond pendant un an, ont marqué les deux buts du Japon lors du succès 2-0 contre les États-Unis vendredi lors d'une rencontre de préparation disputée à Düsseldorf, en Allemagne.

Kamada, passé au STVV lors de l'exercice 2018-2019 et depuis lors à Francfort, a ouvert la marque à la 24e minute. Entré au jeu à la 68e, Mitoma, revenu à Brighton après son prêt à l'Union la saison dernière, a scellé l'issue du match à la 88e. C'est déjà le 5e but en 8 apparitions avec les "Samurai Blue" pour le rapide ailier japonais. Dans le même temps, un autre duel entre deux futurs participants à la Coupe du monde 2022, entre la Corée du Sud et le Costa Rica, s'est terminé sur le score de 2-2. Hwang Hee-Chan (28e) a marqué le premier but avant que Jewison Bennette n'inscrive un doublé (41e, 63e). La Corée du Sud a accroché le partage à la faveur d'un goal de sa star Heung-Min Son (85e). (Belga)