Kimberley Zimmermann pour la cinquième fois en finale WTA

Première tête de série, un statut qu'elle partage avec sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 52 en double), Kimberley Zimmermann (WTA 54 en double) s'est qualifiée vendredi pour la finale du double à l'Open de Budapest de tennis.

La paire belgo-hongroise s'est imposée sur un double 6-3 contre les Russes Angelina Gabueva (WTA 98) et Anastasia Zakharova (WTA 97), têtes de série N.3, après 62 minutes de jeu. En finale de ce tournoi WTA 125, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, Zimmermann et Bondar affronteront les Tchèques Jesika Maleckova (WTA 153 en double) et Renata Voracova (WTA 138 en double), tombeuses de la Hongroise Timea Babos et de la Slovaque Tamara Zidansek, têtes de série N.2. Kimberley Zimmermann, 26 ans, est la seule Belge présente dans la capitale hongroise. Après quatre finales en WTA 250, c'est la première en WTA 125, le circuit féminin secondaire. Zimmermann compte deux titres au compteur avec des victoires en 2021 et 2022 à Palerme, dont la dernière avec Bondar. C'est aussi la deuxième fois cette saison que Zimmermann atteint la finale dans la capitale hongroise. En juillet, lors du tournoi WTA 250, elle s'était inclinée aux côtés de la Polonaise Katarzyna Piter. (Belga)