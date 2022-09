Le CD&V veut éteindre les réverbères en Flandre cet hiver

En réponse à la crise énergétique, le CD&V souhaite que les réverbères soient éteints cet hiver, entre 23h et 5h, dans les rues du nord du pays.L'an dernier, les communes flamandes ont dépensé 198 millions d'euros d'électricité pour l'éclairage des rues. Une facture qui s'annonce encore bien plus importante cette année. Le député flamand Robrecht Bothuyne estime que la proposition permettrait d'économiser plus de 50 millions d'euros, "sans trop sacrifier la sécurité et le confort". Les chrétiens-démocrates flamands estiment aussi que la lumière devrait être éteinte sur les routes régionales, dont la facture (15,6 millions d'euros l'an dernier) est supportée par la Flandre. En Wallonie, depuis cette semaine, les autoroutes (à l'exception des échangeurs) ne sont plus éclairées entre 22h et 5h. Le potentiel d'économie généré par cette décision s'élève à quelque 400.000 euros aux prix de l'énergie en 2022 et pourrait être bien plus important encore en 2023. (Belga)