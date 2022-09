Le festival FrancoFaune expose la biodiversité musicale dès ce vendredi

Le festival FrancoFaune propose dès ce vendredi un aperçu de la diversité de la scène musicale francophone. Une cinquantaine de concerts seront donnés dans 20 lieux culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 23 septembre au 16 octobre.Ce festival bruxellois, qui entend œuvrer à la préservation de la diversité musicale, étend cette année son aire d'écoute jusqu'en Wallonie avec deux journées à Liège et une soirée à Louvain-La-Neuve. L'affiche de cette édition compte près de 60% d'artistes féminines. Le festival s'ouvre ce vendredi au Cirque royal avec la chanteuse française Hoshi. Dans les cartes blanches remarquables, la Gantoise An Pierlé offrira une prestation inédite 100% en français, qui sera interprétée au théâtre 'Le 140' dans la capitale, mais aussi au centre culturel de Chênée et à 'La Ferme', à Louvain-la-Neuve. Le guitariste Mocke s'exprimera tout aussi librement au MIMA. La productrice et DJ Rokia Bamba promet par ailleurs une soirée solaire au PianoFabriek. Le hip-hop sera mis à l'honneur avec la Suissesse KT Gorique, la lauréate des Inouïs du printemps de Bourges Eesah Yasuke et ONHA. Des pépites belges seront également de la partie comme le duo loufoque "Alek et les Japonaises", Roza et son univers de sonorités poétiques ou encore le groupe de rock 100% féminin Lou K. En plus des artistes français voisins, des Suisses et des Canadiens seront également accueillis au festival, parmi lesquels Klô Pelgag, Lisa Leblanc, Étienne Coppée et Bon Enfant. Rendez-vous habituels de FrancoFaune, les "Fleurs du Slam" seront l'occasion d'un moment de respiration textuelle Au 140 et les "Secrètes Sessions" donneront à voir un concert unique né de l'échangisme musical au VK à Molenbeek. ML, l'ancienne chanteuse du groupe Sonnfjord, clôturera le festival au Club du Cirque Royal. (Belga)