Ligue des Nations - Roberto Martinez : "Important de terminer le match avec les trois points"

Interrogé par RTL Sport après la victoire de ses Diables Rouges sur le Pays de Galles (2-1) jeudi soir à Bruxelles, Roberto Martinez affichait une réelle satisfaction. "On a joué contre une équipe très compétitive qui n'a jamais renoncé. En 2e mi-temps, on a baissé en intensité avec moins de mouvements avec le ballon. Il était donc important de terminer après 90 minutes avec les 3 points."

Au sujet de son capitaine Eden Hazard: "Il a eu un très bon feeling avec le ballon, a compris ce qu'on lui demandait et a connu deux, trois bons moments dans le rectangle. Sa performance a été très bonne. J'étais très heureux de le voir libre et heureux." À propos de la titularisation du défenseur de 18 ans Zeno Debast dès sa première sélection. "Zeno a joué comme un vétéran et avec une maturité. Il apprend vite. Je suis très très content de lui." Quelle sera la mission des Diables aux Pays-Bas où il faudra s'imposer par quatre buts d'écart pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. "On doit essayer de gagner et on verra. On se rend là-bas pour préparer la Coupe du monde. Ce match est une fantastique préparation. Il faudra faire le mieux possible. On va aussi voir comment on va récupérer après trois jours alors que normalement on dispose de quatre jours." Renvoyé prématurément aux vestiaires, Martinez devrait être suspendu dimanche à Amsterdam. Le Français Thierry Henry devrait donc officier en tant que T1. "Je ne comprends pas cette carte rouge" a encore déclaré l'Espagnol. "J'ai pris le ballon. Cela valait une carte jaune, mais pas une rouge. On va voir si on peut faire appel." (Belga)