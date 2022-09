Serie A - Andrea Ranocchia, ex-international italien, arrête sa carrière après une grave blessure

Andrea Ranocchia, qui compte 21 présences en équipe nationale italienne, a annoncé jeudi la fin de sa carrière, un jour après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec Monza.

Ranocchia, 34 ans, avait rejoint Monza, le promu en Serie A, cet été. Le défenseur s'est gravement blessé lors de son deuxième match avec sa nouvelle équipe, contre Naples, le 21 août. Victime d'une fracture du péroné de la jambe droite, il doit rester sur le carreau plusieurs mois. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Ranocchia explique "n'avoir plus rien à donner". "Sans la passion et la détermination nécessaire pour revenir, je trouve juste de ne tromper personne, à commencer par moi-même", a déclaré le défenseur. Ranocchia a notamment joué à Bari, au Genoa et à l'Inter, où il a évolué entre 2010 et juin dernier, avec des prêts à la Sampdoria (2015-2016) et à Hull City (2016-2017) au milieu. Il a remporté le championnat en 2021 et la coupe d'Italie en 2011 et 2022 avec l'Inter. (Belga)