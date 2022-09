Belgian Open darts - Kim Huybrechts et Mike De Decker rejoignent Dimitri Van den Bergh au deuxième tour

Des six Belges engagés au 1er tour du Belgian Darts Open (ET13/160.000 euro), seuls deux ont réussi à se qualifier pour le 2e tour, vendredi, à Wieze.

Kim Huybrechts (PDC-33) a battu l'Anglais Steve West (PDC-65) 6-4 tandis que Mike De Decker (PDC-66) s'est joué de Remo Mandiau 6-3. Kim Huybrechts affrontera Michael van Gerwen (PDC-3) au deuxième tour. De Decker aura face à lui l'Anglais Rob Cross, champion du monde PDC en 2018. Andy Batens s'est incliné 6-4 face au Madars Razma (PDC-93). François Schweyen a été battu sur le même score par le Néerlandais Jell Klaasen (PDC-135). Wouter Vanrolleghem a perdu 6-3 contre l'Anglais Mervyn King (PDC-21). Défaite 6-4 aussi pour Roberto Vandaele, contre le Tchèque Karel Cedlacek (PDC-84). Dimitri Van den Bergh (PDC-14) est qualifié d'office pour le deuxième tour en tant que tête de série. Il y affrontera l'Anglais Andrew Gilding (PDC-60). . Résultats du 1er tour Kim Huybrechts (Bel/33) - Steve West (Ang/65) 6-4 Mike De Decker (Bel/66) - Remo Mandiau (Bel) am. 6-3 Madars Razma (Let/41) - Andy Baetens (Bel) am. 6-4 Mervyn King (Ang/21) - Wouter Vanrolleghem (Bel) am. 6-3 Karel Sedlacek (Tch/84) - Roberto Vandaele (Bel) am. 6-4 Jelle Klaasen (P-B/137) - François Schweyen (Bel) am. 6-4 (Belga)