Le soleil pointera le bout de son nez en fin de journée

Après une matinée - et un début d'après-midi - à rester sous la couette, le soleil fera un timide retour en fin de journée dans le ciel belge. Dimanche débutera sous de larges éclaircies (sauf au littoral), avant que les nuages ne reviennent jouer les trouble-fête, prévoit samedi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Si les maxima samedi ne dépasseront pas 13°C en Hautes Fagnes et 17°C dans le centre du pays, le ciel se dévoilera peu à peu pour laisser place à de larges éclaircies en fin d'après-midi ou en soirée dans l'Ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, par contre, des précipitations traîneront encore la patte et la nébulosité restera abondante. Brumes et brouillard s'y formeront. À la mer, le risque d'averse augmentera en deuxième partie de nuit. Les minima se situeront entre 7°C et 12°C, sous un vent faible à modéré. Il fera cependant sec dimanche matin, bien que partiellement nuageux notamment en Ardenne. Seul le littoral gouttera alors encore à la pluie. Depuis la Côte, les averses glisseront ensuite sur le reste du pays. La Haute Belgique profitera, elle, d'un temps généralement sec. Les maxima ne dépasseront pas les 12°C à 14°C en Ardenne et se situeront autour de 16°C ailleurs. En soirée, le temps restera sec mais, dans le courant de la nuit, le ciel s'ennuagera à l'approche d'une zone de pluie active. Quelques gouttes seront déjà possibles à la mer à l'aube. Les minima oscilleront entre 6°C en Hautes Fagnes et 12°C au littoral. (Belga)