Les Louviérois ont décroché la lune

Le spectacle urbain "Décrocher la Lune" a fait vibrer La Louvière et ses citoyens samedi soir, après quatre ans d'absence. Quelque 800 citoyens ont participé à l'opéra urbain louviérois, créé en 2000 par Franco Dragone. L'événement était placé en 2022 sous la direction du metteur en scène Fabrice Murgia, accompagné par Franco Dragone à la direction artistique.Musiciens, acrobates, artistes aériens, artistes de cirque, marionnettes géantes ont livré un spectacle tout en couleurs, intergénérationnel et interculturel auquel ont assisté des milliers de spectateurs. "Sancho" a symboliquement décroché la lune apparue au sommet de la tour de l'église devant les milliers de spectateurs. Le spectacle "Décrocher la Lune" a été donné sur la place communale de La Louvière. Une ducasse traditionnelle a été organisée au Boulevard Mairaux et un ciné-concert à la Place Maugrétout. "Décrocher la Lune" reviendra au cœur de La Louvière en 2025. (Belga)