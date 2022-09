Mondiaux de cyclisme - Numéro de Zoe Bäckstedt qui conserve son titre chez les juniores, Xaydee van Sinaey 9e

La Britannique Zoe Bäckstedt a conservé son titre mondial chez les juniores filles, samedi, aux Mondiaux de cyclisme de Wollongong, en Australie. Bäckstedt, fille de l'ancien cycliste suédois Magnus Bäckstedt, est restée seule en tête durant 57 des 67,2 km au programme. La Française Eglantine Rayer a pris la deuxième place, battant au sprint la Néerlandaise Nienke Vinke. Xaydee van Sinaey s'est classée neuvième.

L'épreuve juniores filles se disputaient sur quatre du circuit de 17,1 km, avec à chaque fois l'ascension du Mount Pleasant (1,1 km à 7,7 pour-cent) et l'arrivée sur la Marine Drive. Le suspense ne durait pas longtemps: après 10 km de course, Zoe Bäckstedt, championne en titre et lauréate du contre-la-montre plus tôt dans la semaine, s'isolait en tête dans la descente et se lançait dans un solo de 57 km. Elle creusait directement un écart conséquent, plus de 2 minutes d'avance. Bäckstedt entamait le dernier tour avec 2:17 sur sa plus proche poursuivante, la Néerlandaise Nienke Vinke. Celle-ci était ensuite rejointe par la Française Eglantine Rayer. Bäckstedt conservait un bel avantage pour s'offrir, le jour de son 18e anniversaire, un deuxième maillot arc-en-ciel de rang dans cette catégorie après celui conquis à Louvain. Elle imite ainsi deux compatriotes, Nicole Cooke (2000 et 2001) et Lucy Garner-van der Haar (2011 et 2012) ainsi que la Danoise Amalie Didericksen (2013 et 2014). Jolien D'hoore, en 2008, est la dernière Belge sacrée dans cette catégorie. Rayer se jouait de Vinke pour prendre la deuxième place à 2:07. Deux Belges finissaient dans le groupe juste derrière elle, à 2:21, avec Xaydee van Sinaey neuvième et Fleur Moors douzième. (Belga)