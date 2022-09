400.000 euros pour les Allemands s'ils sont champions du monde de football

La Fédération allemande de football (DFB) a annoncé dimanche qu'elle a trouvé un accord avec les représentants des joueurs sur les primes lors de la prochaine Coupe du monde. En cas de victoire, chaque joueur recevra 400.000 euros.

"Nous avons eu des entretiens soutenus dans une ambiance bonne et constructive. Au final, un compromis acceptable pour toutes les parties a émergé", a déclaré Bernd Neuendorf, le président de la DFB. Une première place en phase de groupes rapportera 50.000 euros, un ticket pour les quarts de finale 100.000 euros, une place en demi-finale 150.000 euros. La troisième place vaudra 200.000 euros de plus pour chaque joueur et la finale 250.000 euros. L'Allemagne a été versée dans le groupe E avec le Japon (23 novembre), l'Espagne (27 novembre) et le Costa Rica (1er décembre). La Mannschaft a déjà remporté quatre titres mondiaux: 1954 en Suisse, 1974 à domicile, 1990 en Italie et 2014 au Brésil. (Belga)