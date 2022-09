Belgian Open darts - Kim Huybrechts éliminé en huitièmes par Adrian Lewis

Kim Huybrechts (PDC-33) n'est pas parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de l'Open de Belgique de darts (PDC/ET12/160.000 euro) à Wieze dimanche.

Alors qu'il avait éliminé au tour précédent le Néerlandais Michael van Gerwen (PDC-3), l'Anversois s'est incliné 6-1 face à Adrian Lewis (PDC-35). Le champion du monde de 2011 et 2012 a signé des séries de 160 et 141 avec une moyenne de 93,72 pour trois fléchettes en un pourcentage de sortie de 50%. Hubrechts s'est arrêté à 88,09 points et à 33%. (Belga)