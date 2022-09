Deux morts et quatre blessés dans un accident de la route à Lier, en province d'Anvers

Deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées dans un accident de voiture survenu à Lier dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué dimanche le parquet anversois.Vers 03h00, une voiture transportant six personnes a violemment heurté un rond-point pour finir sa course sur le toit quelques mètres plus loin, sur le parking d'un manège de la Aarschotsesteenweg. Deux trentenaires assis sur la banquette arrière ont perdu la vie, tandis que deux autres occupants, également à l'arrière, sont dans un état critique. Le conducteur et son passager à l'avant sont grièvement blessés mais leurs jours ne sont pas en danger. Le parquet a demandé une expertise en circulation. La vitesse, excessive, semble avoir joué un rôle important dans l'accident mais "d'autres facteurs ne sont pas à exclure", a commenté le parquet. (Belga)