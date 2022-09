La police met fin à la prise d'otage à Grivegnée, aucun blessé

L'homme retranché dimanche dans une maison de Grivegnée, en province de Liège, avec une arme blanche et un otage s'est rendu à la police peu avant 18h00. Il n'y a pas eu de blessé, a-t-on appris de source judiciaire.La prise d'otage s'est déroulée dans une habitation de l'impasse Gérard à Grivegnée. Le peloton anti-banditisme (PAB) et le parquet ont été déployés sur place. Dimanche matin, une altercation entre l'agresseur et un autre homme s'était produite dans la même impasse. Pour une raison qui reste à déterminer, le suspect a attaqué l'autre individu à l'arme blanche. La victime a été blessée et transportée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger, précise la police de Liège. Une partie de la rue de Herve a été fermée à la circulation le temps de l'intervention de la police. (Belga)