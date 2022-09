Les Philippines menacées par le super-typhon Noru

Le super-typhon Noru se dirigeait dimanche vers les Philippines, où il devait s'abattre sur l'île de Luzon, entraînant des évacuations dans les villes côtières, selon les autorités.Accompagné de vents de 185 km/h, ce typhon, qui se renforce très rapidement, est le plus puissant enregistré aux Philippines cette année. Il devait toucher terre dimanche en fin de journée à environ 80 km au nord-est de la capitale Manille, selon le service météorologique national. "Nous demandons aux résidents des zones en danger d'obtempérer aux appels à évacuer quand c'est nécessaire", a déclaré le chef de la police des Philippines, le général Rodolfo Azurin. Les Philippines sont régulièrement ravagées par des typhons, phénomène qui a tendance à s'aggraver en raison du changement climatique, selon les scientifiques. Il y a neuf mois, un autre super-typhon avait fait plus de 400 morts. La vitesse des vents accompagnant Noru a augmenté de 90 km/h en seulement 24h, une intensification "sans précédent", a estimé le prévisionniste météo Robb Gile. Selon le service météorologique, la vitesse du vent pourrait atteindre 205 km/h au moment où le super-typhon, qui se trouvait dimanche matin au-dessus du Pacifique, arrivera sur la terre ferme dans la soirée de dimanche. Le service a mis en garde contre des inondations, des glissements de terrain et de fortes vagues de tempête. Dans la province de Quezon, située sur la trajectoire probable de Noru, les habitants de plusieurs villages ont été évacués, a indiqué Mel Avenilla, un responsable du bureau local de prévention des catastrophes. Dans la province voisine d'Aurora, les résidents de la municipalité de Dingalan ont été envoyés dans des abris. Le typhon devrait faiblir pendant son passage au-dessus du centre de l'île de Luzon, avant de s'éloigner en mer de Chine méridionale lundi en direction du Vietnam. (Belga)