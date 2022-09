Ligue des Nations - Battue au Danemark, la France se maintient, la Croatie disputera le Final Four

La France s'est inclinée au Danemark sur le score de 2-0, dimanche au Parken Stadium de Copenhague. Les Bleus, menacés de relégation, doivent leur maintien à la défaite de l'Autriche contre la Croatie (1-3) dans cette dernière journée du groupe A1 de la Ligue des Nations.

Les Danois ont marqué à deux reprises dans le premier acte, via Kasper Dolberg (34e) et le Brugeois Andreas Skov Olsen (39e). Dans le même temps, la Croatie s'est imposée à Vienne grâce à des buts de Modric (6e), Livaja (69e) et Lovren (72e). L'équipe au damier disputera le Final Four alors que l'Autriche jouera la Ligue B. Dans le groupe C1, la Turquie, malgré sa défaite aux Îles Féroé (2-1), a validé son ticket pour la prochaine Ligue B. La Lituanie, battue contre le Luxembourg d'Anthony Moris (1-0), est reléguée en Ligue D. En début de soirée, le Kazakhstan, déjà assuré de sa montée en Ligue B, a ponctué sa compagne par une défaite 3-0 en Azerbaïdjan, son dauphin du groupe C3. Dans l'autre duel, la Slovaquie a été accrochée (1-1) par le Bélarus, dernier du groupe et qui évoluera en Ligue D. En début de journée, la Lettonie, pourtant accrochée en Andorre (1-1), a remporté le groupe D1 et jouera donc en Ligue C lors de la prochaine édition. Les Lettons devancent la Moldavie à la différence de buts. (Belga)