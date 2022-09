Mondiaux de cyclisme - Julian Alaphilippe : "Un coureur très fort gagne, on ne peut pas avoir de regret"

(Belga)

Le Français Julian Alaphilippe, double champion du monde sortant, a déclaré à l'arrivée du championnat du monde dimanche à Wollongong au micro de France TV: "On (la France) peut être satisfait, on fait une belle course. C'est un coureur très fort qui gagne (Remco Evenepoel) et un coureur très fort qui fait deuxième (le Français Christophe Laporte). Donc on ne peut pas avoir de regrets. C'était une course pas facile, on était dans une bonne situation et je ne pensais pas que ça allait rentrer pour le podium. Au final, c'est donc une bonne journée". (Belga)