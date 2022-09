Motocross des Nations - La Belgique termine 5e, victoire des Etats-Unis

La Belgique, représentée par Jago Geerts (MXGP), Jeremy Van Horebeek (MX Open) et Liam Everts (MX2), a pris la 5e place du Motocross des Nations, dimanche sur le circuit de RedBud, aux Etats-Unis.

Grands favoris devant leur public, les Etats-Unis, sous la houlette de Roger De Coster, l'ont emporté avec 16 points grâce à Eli Tomac, Justin Cooper et Chase Sexton, devant la France (23 pts) et l'Australie (26 pts). L'Italie, lauréate l'an dernier, se classe 4e avec 49 points, devant la Belgique (50). Trois courses étaient disputées dans ce MX des Nations(MXGP & MX2, MX2 & Open et Open & MXGP). Chaque pilote dispute deux courses et récolte le nombre de points équivalent à sa place. Le pays ayant le moins de points est le mieux classé. La Belgique était 3e après la 1e course avec 14 points, obtenus par Jago Geerts (2e) et Liam Everts (12e), derrière les Etats-Unis (16) et l'Australie (24) Dans la 2e course, Jeremy Van Hoorebeek terminait 13e et Liam Everst 14e. La Belgique, avec 41 points, reculait alors au 5e rang d'un classement toujours dominé par les Américains. Jago Geerts et Jeremy Van Hooerebeek se classaient respectivement 11e et 12e de la 3e et dernière course, qui ne changeait rien au classement de la Belgique, 5e avec 50 points. Avec 23 victoires, les Etats-Unis détiennent le record de victoires dans cet officieux championnat du monde de motocross par pays., devant le Royaume-Uni (16) et la Belgique (15). La dernière victoire belge avait été décrochée par Clément Desalle, Ken De Dycker et Jeremy Van Horebeek en 2013 à Teutschenthal, en Allemagne. (Belga)