Un dimanche en demi-teinte avant une nouvelle semaine marquée par les averses

Nuages et éclaircies joueront à cache-cache dimanche après-midi sous des maxima plutôt frisquets, compris entre 12°C et 14°C en Ardenne et jusqu'à 16°C dans le centre du pays. Si vos sourcils se froncent déjà, vous ne risquez pas de vous dérider avec le programme de la semaine prochaine, qui prévoit un thermomètre encore en baisse sous un temps couvert et de la pluie.

Dimanche soir, les dernières averses salueront les Belges avant d'aller se coucher pour une nuit calme et bordée d'éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera en cours de nuit depuis le littoral, selon le bulletin de mi-journée de l'Institut royal de météorologie (IRM). Le mercure se figera à 2°C dans les vallées ardennaises, vers 9 ou 10°C sur le centre et 12°C à la Côte. Lundi à l'aube, de faibles pluies joueront des coudes sur le nord-ouest du pays pour se faire une place jusqu'au sud dans l'après-midi. De larges éclaircies donneront toutefois le change. Les températures ne dépasseront pas les 8 ou 9°C en Ardenne et les 14°C sur l'ouest. Le vent, modéré à assez fort, soufflera en rafales de 55 km/h sur la Côte. Le temps restera instable en soirée et la nuit suivante, entre averses et coups de tonnerre, principalement sur l'ouest du pays. Mardi ne dérogera pas à la règle, avec un thermomètre bloqué à 13°C, des averses répandues (et intenses localement) ponctuées de coups de tonnerre. Mercredi, les températures resteront sous les normales de saison avec 8 ou 9°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14°C en plaine, sous un vent généralement modéré. Le mercure devrait ensuite procéder à une pénible ascension. (Belga)