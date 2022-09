WTA Séoul - Premier titre pour Wickmayer devenue maman : "Très particulier"

Yanina Wickmayer (WTA 396 en double) avait le sourire dimanche après avoir remporté son premier titre en tant que maman en triomphant en double au tournoi WTA 250 sur dur de Séoul avec la Française Kristina Mladenovic (WTA 23 en double). Les deux ont battu 6-3, 6-2 en finale les Américaines Asia Muhammad (WTA 30 en double) et Sabrina Santamaria (WTA 84 en double), têtes de série n°1.

"J'accorde beaucoup de valeur à ce titre, car il n'y a pas que la victoire elle-même », a dit la Belge de 32 ans. "Je l'ai remporté avec l'une de mes meilleures amies sur le circuit. Et il s'agit également de mon premier titre en tant que maman (NdlR : d'une petite fille, Luana Daniëlla, née en avril 2021), ce qui rend les choses très particulières. Cela ne peut que me donner confiance pour la suite de ma carrière, en simple comme en double." La droitière de Lierre est aussi revenue sur la finale. "Nous avons été très agressives du début à la fin et fait les bons choix tactiquement. Nous nous étions très bien préparées, avions travaillé ce qu'il fallait et sommes restées très concentrées tout en prenant du plaisir. Nous ne leur avons guère fait de cadeaux et avons très bien négocié les moments importants Bref, ce fut une belle journée", a-t-elle analysé. Ce succès en double vient ponctuer une belle semaine en Corée du Sud où elle a également battu en simple la jeune tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 74), 17 ans, au premier tour, avant de s'incliner avec les honneurs contre la Britannique Emma Raducanu (WTA 77), 19 ans, lauréate de l'US Open en 2021. (Belga)