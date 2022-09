Coupe du monde de basket féminin - Valéry Demory: "Une équipe très concentrée et qui a retrouvé son adresse"

La Belgique a donc rejoint le Top 8 de la Coupe du monde de basket féminin après son succès contre la Bosnie (85-55) lundi à Sydney, une performance qu'elle réalise pour seconde fois en deux participations consécutives. Les Belgian Cats avaient terminé 4e en 2018 à Tenerife.

"Atteindre les quarts de finale, c'est un grand accomplissement", a reconnu Hind Ben Abdelkader lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire des Belgian Cats aux dépens de la Bosnie (85-55), lundi à Sydney. "Nous avions cette ambition en venant ici. Sortir du groupe. Maintenant nous allons prendre qui que ce soit dans l'autre groupe. Nous savons que dans l'autre groupe tout le monde peut battre tout le monde donc ce ne sera pas facile. Mais nous avons une bonne équipe, je crois qu'on peut aller loin", a ajouté la meilleure marqueuse de la rencontre (18 points en 18 minutes). Valéry Demory, le coach des Belgian Cats, était "très satisfait". "On a fait une très très bonne défense sur Jones (la vedette de la Bosnie, ndlr). On l'a laissée à 8 points. j'ai trouvé mon équipe très concentrée. Elles ont respecté exactement le plan qu'on voulait faire en défense et en plus aujourd'hui on a retrouvé l'adresse qu'on avait perdue contre Porto Rico." (Belga)