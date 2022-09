Devant à deux reprises, les Diablotins ont partagé en France

L'équipe nationale belge masculine de football espoirs a contraint la France au partage (2-2) lors d'une rencontre amicale, lundi à Valenciennes. Les Diablotins, battus pas les Pays-Bas vendredi à Louvain (1-2), ont mené à deux reprises, grâce aux réalisations de Largie Ramazani et Yari Verschaeren, mais n'ont pas pu empêcher les Bleuets de revenir au score.

Les espoirs belges ont ouvert le score grâce à Largie Ramazani. Après avoir hérité de la première occasion du match sur un tir croisé à la 33e, l'attaquant d'Almeria était à la réception d'un centre de Jeremy Doku au terme d'un mouvement collectif rondement mené (0-1, 41e). Après six changements effectués par Jacky Mathijssen à la pause, les Belges ont vu la France revenir dans le match sur un but de la tête de Tanguy Kouassi sur corner (1-1, 51e). Quelque peu dans les cordes après un premier acte abouti, la Belgique a pu compter sur un remuant Yari Verschaeren pour reprendre les commandes. Bien servi par Anass Zaroury, l'Anderlechtois a glissé le cuir entre les jambes de Yahia Fofana (1-2, 58e). Les troupes de Sylvain Ripoll ont une nouvelle fois recollé sur un goal de Sepe Wahi, trouvé par un très bon Rayan Cherki (2-2, 77e). Malgré un excellent coup franc de Aster Vranckx et une transversale d'Ignace Van der Brempt, le marquoir du Stade du Hainaut n'a plus évolué dans les dernières minutes. Les Diablotins disputeront l'Euro U21 qui aura lieu du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie et qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les Belges, qui ont terminé invaincus de leur groupe de qualification, participeront à leur quatrième phase finale de l'Euro U21 après 2002, 2007 et 2019. (Belga)