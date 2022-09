Infrabel recherche 255 nouveaux collaborateurs

Infrabel a donné, lundi, le coup d'envoi d'une nouvelle campagne de recrutement automnale. D'ici la fin de l'année, le gestionnaire du réseau ferroviaire souhaite dénicher 255 nouveaux talents supplémentaires, principalement au nord du pays.En effet, 140 des 255 postes vacants concernent des emplois en Flandre, et plus particulièrement dans la région d'Anvers (70). L'entreprise recherche surtout des profils techniques, comme celui de technicien en électromécanique, ouvrier de voirie, spécialiste des lignes aériennes, mécanicien, chef de chantier, conducteur de train de travaux et agent de signalisation. Plusieurs journées consacrées à l'emploi seront organisées, en parallèle, cette saison. Au début de l'année, Infrabel annonçait 930 postes à pourvoir. Depuis lors, 675 personnes ont déjà été recrutées. (Belga)