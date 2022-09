Jonas Vingegaard de retour dans le peloton mardi en Croatie

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui n'avait plus pris le départ d'une course depuis sa victoire au Tour de France en juillet, va reprendre la compétition mardi en Croatie. Il emmènera l'équipe Jumbo-Visma sur la CRO Race (2.1), a indiqué la formation WolrdTour néerlandaise lundi.

On n'a plus vu Vingegaard en course depuis le 24 juillet et les Champs-Elysées, où le coureur danois de 25 ans est monté sur la plus haute marche du podium du Tour de France. Vingegaard avait ensuite fait l'impasse sur les Mondiaux de Wollongong et Jumbo-Visma n'avait pas donné de détails quant à la date de son retour en compétition. La CRO Race, le Tour de Croatie, aura lieu de mardi à dimanche. (Belga)