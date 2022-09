Les élèves de plus de 3.500 écoles pourront feuilleter les journaux deux semaines durant

Dès lundi prochain, 2.698 écoles primaires et 846 écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront durant deux semaines tous les titres des journaux francophones sous forme papier. Cette "Quinzaine de découverte de la presse" offre un support à l'apprentissage de la lecture et au développement de l'esprit critique des élèves, annonce lundi l'organisateur LA PRESSE.be, réunissant les éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone.Les élèves de plus de 3.500 établissements scolaires francophones ont l'occasion de la sorte à être sensibilisés à la diversité de la presse quotidienne francophone. Ils pourront du lundi 3 au vendredi 14 octobre, feuilleter chaque jour les pages des quotidiens Le Soir, La Libre Belgique, La DH/Les Sports+, le titre local de Sudinfo et de L'Avenir. Le titre économique L'Echo ne sera en revanche distribué que dans les écoles secondaires. Cette initiative lance le coup d'envoi de l'opération "Ouvrir Mon Quotidien" qui offre la possibilité aux établissements scolaires qui le souhaitent de continuer à recevoir gratuitement les journaux le reste de l'année scolaire. Celle-ci est organisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Conseil Supérieur de l'Education aux Médias (CSEM). LA PRESSE.be met en outre aussi à disposition des écoliers et du corps enseignant un outil pédagogique, le Journal de Bord, apportant un éclairage sur les différents types de contenus de même que sur le contexte de la presse (numérisation, fake news, publicité...). (Belga)