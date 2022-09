L'opposition regrette un manque d'anticipation du gouvernement germanophone

Les différents groupes politiques avaient la parole ce lundi, en séance plénière du Parlement germanophone, après la présentation, la semaine dernière, de la déclaration de politique du gouvernement. Sans surprise, l'opposition s'est montrée critique par rapport au gouvernement qui a, notamment, décidé de geler les embauches au sein du ministère et de toutes les institutions para-gouvernementales. Une manière de faire des économies alors que l'on traverse plusieurs crises.Une déclaration de gouvernement qui a fait réagir les partis d'opposition. Du côté des sociaux-chrétiens du CSP, Patricia Creutz a souligné un manque d'action et de résultat du gouvernement pour résoudre certains problèmes comme les manques de professeurs, de personnel dans le secteur des soins de santé et notamment l'accueil des seniors. Le groupe Vivant a, pour sa part, critiqué la gestion du gouvernement. Alain Mertes a souligné l'augmentation de l'endettement alors que la qualité de vie et des services diminuent. Michael Balter, a, quant à lui, regretté des mesures d'économie bien trop tardive au sein du ministère et de l'administration. Les écologistes sont, eux, revenus sur la crise actuelle. « A moyen terme, il faut sortir du nucléaire en utilisant les ressources à notre disposition. Ce n'est que de cette manière que l'on pourra adoucir les répercussions de la crise climatique », a indiqué Alfred Mockel qui regrette une réaction tardive du gouvernement. (Belga)