Météo - Risque de quelques coups de tonnerre lundi

Lundi, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie par moment soutenue, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront sur l'ouest, mais il s'en suivra des averses parfois intenses arrivant de la Mer du Nord.Les maxima atteindront 8 ou 9 degrés sur les sommets ardennais et 14 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest ou au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 55 km/h. Durant la nuit, le temps restera instable avec des averses, par moment intenses, avec risque de quelques coups de tonnerre principalement sur l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de secteur ouest à nord-ouest. Principalement à la mer, des rafales de 50 km/h seront encore possibles. Les jours suivants, le temps restera instable avec des averses et de la pluie. Des maxima frais, proches de 13 à 14 degrés, sont attendus sur le centre du pays. (Belga)