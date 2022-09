Budget flamand: Des groupes de travail pour tenter de sortir de l'impasse

Après avoir échoué, lundi, à boucler un accord sur son budget 2023, le gouvernement flamand tente de sortir de l'impasse par l'intermédiaire de groupes de travail qui se penchent sur le sujet depuis 10h00 ce mardi matin.

On ignore pour l'instant quand les ministres eux-mêmes se retrouveront autour de la table, avec ou sans Hilde Crevits (CD&V), victime d'un malaise ce samedi. Lundi, le gouvernement régional n'était pas parvenu à s'entendre sur le prochain budget, ni sur les mesures destinées à faire face à la crise énergétique, poussant le ministre-président Jan Jambon à reporter sa Déclaration de septembre devant le parlement. L'une des principales pierres d'achoppement des discussions - et revendication assumée du CD&V - reste la liaison du "Groeipakket", un ensemble de mesures contenant les ex-allocations familiales, à l'inflation galopante. Jan Jambon est attendu jeudi au plus tard devant le parlement flamand pour y présenter les grandes lignes du budget 2023 et un train de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises touchés par la crise des prix de l'énergie. (Belga)