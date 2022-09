Coronavirus - Reprise des échanges ferroviaires transfrontaliers entre la Corée du Nord et la Chine

La Corée du Nord et la Chine ont relancé leurs échanges ferroviaires transfrontaliers, mettant fin à une suspension de cinq mois liée au Covid-19, a annoncé mardi Séoul.Pyongyang a maintenu un blocus strict depuis le début de la pandémie, le commerce avec Pékin, pourtant crucial pour l'économie nord-coréenne, se réduisant comme peau de chagrin. Les services transfrontaliers de trains de marchandises ont été suspendus fin avril, après que la ville frontalière chinoise de Dandong a signalé des foyers de Covid-19. Le Nord a confirmé peu après une propagation du variant Omicron sur son sol, accusant des "choses étrangères" venues du Sud d'en être à l'origine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé lundi qu'après des "consultations amicales", les pays voisins avaient décidé de relancer le fret ferroviaire. "Les deux parties vont continuer à renforcer la coordination et la coopération, (et) assurer activement le fonctionnement sûr et stable du fret ferroviaire", a fait savoir Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Une locomotive tractant une dizaine de wagons a traversé le pont reliant la ville chinoise de Dandong à celle nord-coréenne de Sinuiju, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui est tombé malade au cours de l'épidémie, a déclaré la victoire sur le virus en août et a ordonné la levée du "système de prévention des épidémies d'urgence maximale" du pays, après que le nombre de cas officiellement signalés est tombé à zéro. (Belga)